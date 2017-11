Borse Europa in netto calo, pesa Wall Street, giù finanziari

indici chiusura

alle 9,50 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 3.305,56 -1,80 3.711,03 FTSEurofirst300 1.169,25 -1,67 1.314,42 DJ Stoxx banche 289,38 -2,66 337,67 DJ Stoxx oil&gas 362,49 -1,15 435,73 DJ stoxx tech 238,20 -1,61 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA (Reuters) - Le piazze europee sono in territorio nettamente negativo scontando le turbolenze dei mercati finanziari dopo le indiscrezioni stampa riferite ieri dal quotidiano Barron di una possibile ricapitalizzazione del Tesoro Usa dei due colossi dei mutui Fannie Mae e Freddie Mac.

Il Wall Street Journal ha scritto ieri che secondo alcuni analisti Lehman Brothers potrà avere perdite per 1,8 miliardi di dollari nel terzo trimestre, mentre il Dow Jones e lo Standard and Poor's hanno chiuso in calo di circa l'1,5%.

Alle 9,50 l'indice dei finanziari è in calo del 2,66% e quello del settore assicurativo del 2,7%, mentre l'indice che raggruppa i titoli minerari perde il 2,1% dopo il calo del prezzo delle materie prime, a partire da quello del petrolio che scambia intorno ai 112 dollari al barile.

Sul fronte macro l'attenzione è rivolta all'indice Zew di agosto sulle prospettive dell'economia tedesca (ore 11,00). Dagli Usa arriveranno sono previste per le 14,30 italiane i dati sul settore immobiliare di luglio, con le vendite e l'inizio di nuovi cantieri, e sui prezzi alla produzione.

Tra i titoli in evidenza:

* TRYGVESTA perde quasi il 5%. La compagnia assicurativa danese ha registrato nel primo semestre un calo superiore alle attese degli utili ante tasse pari a 801 milioni di corone danesi, sottolineando come l'andamento dei mercati finanzari abbia eroso i profitti. Tra le altre società del settore AVIVA, IRISH LIFE, TOPDANMARK, PRUDENTIAL, OLD MUTUAL, ING GROUP e AXA perdono tutti tra il 3 e il 5%.

* Le banche europee scontano le ripercussioni del mercato del credito americano. I titoli di HBOS, ROYAL BANK OF SCOTLAND, BARCLAYS, FORTIS, LLOYDS e BNP PARIBAS perdono tra il 3 e il 6%.

* La belga NYRSTAR crolla di oltre il 9%. La principale produttrice di zinco al mondo ha avuto un calo del suo utile netto del 45% peggiore delle attese a causa della debolezza dello zinco e del dollaro.

* La norvegese TGS-NOPEC, produttore di apparecchi sismici, perde il 7,43% dopo aver detto che le trattative in corso per una fusione con la sua rivale Wavefield non sono più possibili, con il board che ha detto che dovrebbe cercare di ottenere un'indennità di 700 milioni di dollari.

* La produttrice tedesca di moduli per pannelli solari SOLON perde il 2,13% dopo che nel primo semestre ha visto il suo utile operativo raddoppiare sa 31,5 milioni di euro da 15,7 milioni del precedente periodo di riferimento.