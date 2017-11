Borse Europa attese in deciso rialzo su speranze soluzione crisi

LONDRA, 19 settembre (Reuters) - L'azionario europeo è pronto per un'apertura in rialzo in un mercato che spera che le misure annunciate dal governo statunitense siano la soluzione della crisi.

Gli spreadbetters vedono l'indice della borsa di Londra FTSE 100 .FTSE in rialzo del 5,8%, il DAX .GDAXI tedesco a +4.4% e il CAC 40 .FCHI a +5,3%.

Gli indici della borsa Usa .SPX .DJI .IXIC hanno segnato rialzi del 3,9-4,8%, il Nikkei ha chiuso a +3,76%.

Il Segretario del Tesoro Henry Paulson sta lavorando a una proposta per creare un ente che tratti i miliardi di dollari di debiti dubbi che ancora pesano sul sistema.

L'autorità britannica per i servizi finanziari ha imposto un divieto di quattro mesi sulle vendite allo scoperto di azioni e una fonte ha detto che la Securities ed Exchange Commission sta considerando uno stop temporaneo alle vendite allo scoperto.