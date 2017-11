BORSE EUROPA - Indici forti con banche e oil, Wall Street aiuta

indici chiusura

alle 14,35 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.072,59 +2,64 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 727,36 +2,32 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 128,11 +9,39 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 255,02 +2,48 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 150,08 +1,58 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 19 marzo (Reuters) - Seduta brillante per le borse europee che - trainate da bancari, minerari e petroliferi - sono confortate dalla speranza che la fase di rallentamento economico globale possa essere abbreviata dai piani della Fed per acquisti su vasta scala di titoli di stato.

Una nota positiva arriva anche dall‘avvio di Wall Street, con tutti gli indici partiti in rialzo.

Intorno alle 14,35 l‘indice paneuropeo FtseEurofirst 300 .FTEU3 sale di oltre il 2%.

Tra le singole borse Londra .FTSE segna un +2,55%, Parigi .FCHI +2% e Francoforte .GDAXI +2,6%.

I bancari sono tra i maggiori fattori di rialzo dei listini, con l‘indice di settore che balza di oltre il 9%. BNP Paribas ( BNPP.PA SAN.MC BARC.L HSBA.L CRDI.MI

“A livello macro si tratta di un maggior stimolo per l‘economia, il che è particolarmente positivo per i finanziari, e la mossa della Fed accresce le pressioni sulla Bce per un taglio dei tassi, anche questo possibile elemento positivo per il settore”, commenta Bernard McAlinden, strategist di NCB Stockbrokers a Dublin.

Tonici anche i petroliferi sulla scia del balzo del greggio e i minerari grazie al rincaro delle materie prime.

