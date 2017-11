BORSE EUROPA - Indici in rialzo dopo manovra Fed su titoli stato

indici chiusura

alle 9,20 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.037,56 +0,91 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 715,23 +0,61 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 119,83 +2,32 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 249,22 +0,14 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 147,84 +0,07 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 19 marzo (Reuters) - Le borse europee si mettono in moto con ottimismo, accogliendo le notizie arrivate nella notte da Wall Street.

Sono saliti i listini americani, è arrivato l‘annuncio di acquisto di Treasuries a lunga scadenza che gli analisti indicavano come possibile senza scommetterci troppo.

Sono ora sul piatto altri 1.000 miliardi, messi in campo dalla banca centrale: 300 miliardi serviranno per l‘acquisto di titoli di stato, per dare nuova liquidità agli Stati Uniti, alle prese con consistenti pacchetti di stimolo all‘economia.

“La mossa della Fed è stata salutata molto positivamente in quanto, attraverso l‘acquisto di Treasuries a lunga scadenza, la banca centrale spera di abbassare altri tassi chiave di interesse legati al mercato obbligazionario, alleggerendo il flusso del credito”, commenta un analista di IG Markets in una nota.

Sul fronte macroeconomico arriveranno nel pomeriggio i dati sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione americani.

Intorno alle 9,20 l‘indice paneuropeo FtseEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,6%. L‘indice ha perso da inizio anno il 14,6%, ma si è rialzato del 10,1% rispetto ai minimi storici toccati il 9 marzo.

Tra le singole borse Londra .FTSE segna un +0,78%, Parigi .FCHI +0,83% e Francoforte .GDAXI +0,75%.

Tra i titoli in evidenza:

* Corrono i finanziari, con in testa UNICREDIT ( CRDI.MI ALBK.I RBS.L BARC.L SOGN.PA

* UBS UBSN.VX guadagna oltre il 5% dopo avere detto di volere fare un riacquisto di obbligazioni per un miliardo di euro.

* L‘assicuratore inglese PRUDENTIAL ( PRU.L

* Il fornitore di carte di credito francese GEMALTO GTO.PA sale del 4,5% sull‘aumento degli utili 2008 e le previsioni su una crescita dei profitti nel 2009.

* Il gruppo del lusso francese HERMES ( HRMS.PA

* L‘operatore telefonico sulla banda larga ILLIAD ( ILD.PA

* Il gruppo aerospaziale europeo EADS EAD.PA ha ottenuto un contratto per la sorveglianza delle frontiere dall‘Arabia Saudita, per un valore di 1 miliardo di dollari. Il titolo guadagna quasi l‘1,5%.