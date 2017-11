BORSE EUROPA - Indici deboli, occhio su banche e oil, vola Hypo

indici chiusura

alle 16,00 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.109,18 -0,51 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 759,77 -0,69 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 116,74 +0,53 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 271,93 -1,67 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 149,87 -0,07 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 18 febbraio (Reuters) - Morale fiacco per le borse europee con i bancari che avanzano incerti dopo le forti perdite di ieri.

A sollevare l‘umore del comparto hanno contribuito SOCIETE GENERALE ( SOGN.PA CBKG.DE

“Sembra ci sia stato un sospiro di sollievo dopo che i risultati delle banche non si sono rivelati terribili come si pensava. Sull‘altro versante resta però forte la consapevolezza su possibili esposizioni in Europa dell‘Est”, spiega un operatore.

In calo anche gli energetici, con il greggio Usa CLc1 ancora in flessione sul calo della domanda che ha fatto precipitare i prezzi a 35 dollari al barile dal picco di oltre 140 dello scorso luglio.

Poco prima delle 16,00 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,6% mentre, tra i singoli listini, l‘inglese Ftse 100 .FTSE arretra di quasi l‘1%, il tedesco Dax .GDAXI dello 0,5% e il francese Cac 40 .FCHI dello 0,22%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il leader dell‘immobiliare HYPO REAL ESTATE HRXG.DE guadagna oltre il 42% dopo l‘approvazione da parte del governo tedesco di un disegno di legge - pensato appositamente per Hypo - che consente la nazionalizzazione delle banche, con la possibilità di espropriare gli azionisti delle loro quote.

* In rialzo di oltre il 5% anche SOCIETE GENERALE SGN.PA, su utili nel quarto trimestre largamente inferiori alle aspettative del mercato, ma accompagnati da un aumento del dividendo.

* Torna nel mirino degli acquisti il travagliato istituto belga FORTIS FOR.BR, che sale di oltre il 13% sulla speculazione di un nuovo accordo di ristrutturazione dopo il rifiuto degli azionisti lo scorso 11 febbraio del precedente piano che prevedeva la vendita di gran parte degli attivi della banca a BNP PARIBAS ( BNPP.PA

* Tra gli altri istituti STANDARD CHARTERED ( STAN.L DBKGn.DE DEXI.BR

* Lettera sugli energetici con BP ( BP.L RIO.L RDSb.L TLW.L