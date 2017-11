Borse Europa viste contrastate in avvio, resta cautela

LONDRA, 18 novembre (Reuters) - Per le borse europee si prospetta un avvio contrastato, con l‘azionario britannico atteso in calo in vista della pubblicazione dei dati sull‘inflazione di ottobre.

Francoforte è invece vista aprire in marginale rialzo.

Gli scambi dovrebbero comunque restare improntati alla cautela dopo che ieri sera Wall Street ha chiuso in negativo sui timori di accelerazione del rallentamento economico globale. Stamattina le stesse preoccupazioni hanno fatto scivolare la borsa di Tokyo di oltre il 2%.

I bookmaker finanziari si aspettano per il Ftse 100 britannico .FTSE un‘apertura in calo tra 26 e 32 punti (-0,8%), per il Dax tedesco .GDAXI in rialzo tra 7 e 30 punti (+0,7%) e per il Cac-40 francese .FCHI tra un ribasso di 2 punti e un progresso di 6 punti.