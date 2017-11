BORSE EUROPA- Indici giù su minerari, finanziari riducono rialzi

indici chiusura

alle 14,50 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.016,21 +0,20 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 710,19 -0,79 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 115,60 -0,22 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 249,75 -1,59 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 146,96 -0,01 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 18 marzo (Reuters) - Le borse europee avanzano in negativo, con i finanziari che riducono i guadagni dopo l‘allarme lanciato dall‘Autorità inglese sui servizi finanziari (Fsa).

Secondo quest‘ultima le banche britanniche dovranno mettere da parte più capitale di quanto attualmente richiesto, diventando così meno redditizie, ma più sicure.

A risentire della nuova virata in negativo delle borse sono anche minerari .SXPP e energetici .SXEP con il greggio che nel pomeriggio passa di mano a circa 48,4 dollari al barile.

La borsa americana non ha aiutato a risollevare gli animi del Vecchio continente, dando il via agli scambi con tutti i listini in negativo. C’è attesa per le decisioni di stasera della Federal Reserve, al termine di una riunione di due giorni sulla politica monetaria, per sapere se verranno messe in atto nuove manovre di sostegno all‘economia.

Intorno alle 14,50 l‘indice paneuropeo FtseEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,8% circa mentre, tra le singole borse, Londra .FTSE segna un -1,51%, Parigi .FCHI -0,6% e Francoforte .GDAXI -0,15%.

Tra i titoli in evidenza:

* RIO TINTO ( RIO.L

* SUN MICROSYSTEMS JAVA.O JAVA.F sale del 64% a Francoforte sulla notizia, riportata dal Wall Street Journal, di trattative in corso con Ibm ( IBM.N

* XSTRATA XTA.L cede l‘1,3% dopo la chiusura dell‘aumento di capitale da 5,9 miliardi di dollari con adesioni pari al 99,4%.

* ALLIANCE PHARMA ( ALAPH.L

* Il gruppo chimico LANXESS ( LXSG.DE

* La società tecnologica belga METRIS METR.BR riduce le perdite, calando nel pomeriggio del 4% su una perdita netta 2008 di 14 milioni di euro, il doppio di quanto atteso dagli analisti.