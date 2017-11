BORSE EUROPA - Indici in lieve calo, mercato volatile

indici chiusura

alle 9,40 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.016,21 -0,08 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.069,06 -0,10 1.506,61 DJ Stoxx banche .SX7P 255,21 +0,50 424,26 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 327,42 +1,07 442,02 DJ Stoxx tech .SX8P 210,35 -0,06 304,27 -------------------------------------------------------------

LONDRA, 18 settembre (Reuters) - Le borse europee sono negative, trascinate dai titoli del settore assicurativo, con i timori sul sistema finanziario che compensano le misure prese dalle banche centrali per arginare la crisi.

Alle 9,40 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,1%, il Dj Eurostoxx 50 .STOXX50E lo 0,08%.

Le banche centrali di Stati Uniti, Giappone ed Europa hanno annunciato un‘azione coordinata per allentare i problemi sul fronte del finanziamento in dollari, ma il rimbalzo dell‘equity sulle notizie è durato pochi minuti.

“L‘iniezione di liquidità nel mercato dovrebbe essere vista come positiva. Ma quando hanno fatto ciò su base individuale in passato, il mercato si è ripreso per 48 ore e poi si è dimenticato tutto”, dice un trader.

Tra i titoli in evidenza:

I timori sul sistema finanziario mettono sotto pressione gli assicurativi con ALLIANZ ( ALVG.DE

HBOS HBOS.L sale dello 22% dopo che LLOYDS TSB ( LLOY.L