BORSE EUROPA - Indici tentano rimbalzo con i bancari

indici chiusura

alle 9,50 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.129,86 +0,47 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 766,03 +0,08 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 116,82 +0,59 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 275,34 -0,44 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 150,18 +0,13 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 18 febbraio (Reuters) - Le borse europee si mostrano incerte nella prima ora di scambi ma tentano comunque di invertire la rotta dopo due giorni consecutivi di ribassi, con le banche che rimbalzano timidamente. Gli investitori sembrano applaudire al ritorno all‘utile di Societe Generale nel quarto trimestre, anche se inferiore alle attese.

Gli analisti non si concedono facili entusiasmi. “Restiamo cauti. Il problema è che non abbiamo chiare risposte dall‘amministrazione Obama sul piano di rilancio delle banche....fino a quando non avremo maggiore visibilità sulle banche Usa e maggiore positività dalle società, è difficile vedere i mercati risalire di nuovo”, commenta Thierry Lacraz, strategist di Pictet a Ginevra.

Poco prima delle 10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,18% mentre, tra i singoli listini, l‘inglese Ftse 100 .FTSE sale dello 0,47%, il tedesco Dax .GDAXI avanza dello 0,47% e il francese Cac 40 .FCHI guadagnalo 0,61%.

Tra i titoli in evidenza:

* Denaro anche su SOCIETE GENERALE SGN.PA, che è tornata in utile nel quarto trimestre, anche se inferiore alle aspettative del mercato, e ha aumentato il dividendo.

* GPC BIOTECH GPCG.DE vola con un progresso vicino al 17%. La società biotecnologica tedesca ha annunciato una proposta di fusione con Agennix da finalizzare entro la fine del 2009.

* Pesante, con un calo del 70% circa, la britannica NEUROPHARM NPH.L. La società, specializzata in autismo, ha annunciato il fallimento di un test su larga scala del farmaco chiave NPL-2008.