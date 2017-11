BORSE EUROPA - Dati cantieri Usa limano rialzi del mattino

indici chiusura

alle 15,35 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50 2.297,41 +0,68 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 928,36 +0,66 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 217,58 +1,33 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 290,96 +1,06 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 173,53 +0,33 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 18 agosto (Reuters) - Dopo una mattinata frizzante sulla piazze europee incidono negativamente i dati dei nuovi cantieri Usa che vanno a ridurre i rialzi fatti registrare in mattinata. Le principali piazze rimangono comunque in terreno positivo, terreno consolidato dall‘apertura positiva di Wall Street, anche se si allontanano le speranze di un rimbalzo completo dopo il lunedì nero di ieri.

A scandire il passo europeo è ancora una volta il comparto dei minerari che, sulla scia del rialzo delle materie prime, cresce in media del 1,7%, dopo aver superato anche il +3% in mattinata. Bene, seppur in discesa rispetto ai picchi di seduta, anche banche e finanziarie.

Passa in negativo, intorno allo 0,4%, il settore del real estate che nell‘andamento in nero mattutino era rimasto appena sopra la linea di galleggiamento. Stessa sorte anche per il settore delle auto che scende a -0,4%.

Alle 15,35 circa l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,66%. Tra le singole piazze l‘inglese Ftse .FTSE sale dello 0,4%, il tedesco Dax .GDAXI dello 0,21% e il francese Cac 40 .FCHI dello 0,17%.

Tra i titoli in evidenza:

* Rimbalzano i bancari, con lo stoxx europeo .SX7P che guadagna circa l‘1,3%. Crescono soprattutto HSBC ( HSBA.L RBS.L STAN.L

* Guadagna poco più dell‘1% la mineraria RIO TINTO ( RIO.L

* Bene anche GDF SUEZ GSZ.PA, a +1,1% dopo la conferma della joint venture con l‘australiana Santos ( STO.AX