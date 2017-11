BORSE EUROPA - Indici in debole rialzo su ripresa minerari, oil

indici chiusura

DJ Stoxx tech .SX8P 170,81 +0,49 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 18 giugno (Reuters) - Le borse europee hanno dato il via agli scambi in rialzo, mettendo fine a una serie di quattro sedute consecutive in calo. L‘aumento del prezzo del greggio ha contribuito, dando benzina ai titoli energetici, mentre i minerari si stanno riprendendo dalle difficoltà dei giorni scorsi, con l‘indice di settore .SXPP che sale dell‘1,3% circa.

“Anche se vediamo oggi piccoli guadagni, la correzione iniziata nelle recenti sedute continuerà. La tendenza al momento è al ribasso”, smorza l‘entusiasmo l‘analista tecnico di Aurel Bgc Alexandre Le Drogoff.

Intorno alle 9,40 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,15%, mentre, sulle singole piazze, il Ftse 100 .FTSE perde lo 0,01% e il Cac-40 .FCHI e il Dax .GDAXI salgono rispettivamente dello 0,29% e dello 0,26%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tornano a respirare i minerari, trascinati da XSTRATA XTA.L, a +2,4%. Citi e Morgan Stanley hanno promosso la società, puntando su notevoli possibilità di miglioramento per una vicina ripresa dei prezzi dei metalli di base. IIn controtendenza il gruppo minerario RIO TINTO ( RIO.L

* Il gruppo tedesco del cemento HEIDELBERGCEMENT ( HEIG.DE

* La leader tedesca del fotovoltaico Q-CELLS QCEG.DE cede il 7%. Non piace l‘annuncio dell‘allontanamento prima del tempo del direttore finanziario Hartmut Schuening al termine dell‘annuale meeting di giugno.

* Il gruppo inglese di prodotti isolanti SIG ( SHI.L

* Brutto risveglio anche per lo specialista di prodotti in legno PFLEIDERER, a -15%, dopo aver rivelato che sarà inadempiente sui ‘covenant’ e che non riuscirà a realizzare gli utili precedentemente previsti per il secondo trimestre.

* La società svizzera di ricerca del personale ADECCO ADEN.VX cede lo 0,35% dopo aver annunciato l‘intenzione di tagliare 350 posti di lavoro in Francia nel tentativo di tagliare i costi.

* Un gasdotto di ROYAL DUTCH SHELL ( RDSa.L