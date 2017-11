BORSE EUROPA - Indici in calo, pesano Iberdrola e Sainsbury

indici chiusura

alle 9,45 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.417,70 -0,34 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 858,59 -0,43 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 180,92 -0,15 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 295,82 -0,60 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 172,09 -0,05 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 17 giugno (Reuters) - Avvio di seduta in calo per le borse europee, con gli acquisti che continuano a fioccare sui minerari. A pesare oggi sui listini europei sono anche l‘utility spagnola IBERDROLA ( IBE.MC SBRY.L

In calo più lieve gli energetici, di pari passo con il lento recupero del prezzo del greggio, risalito sopra i 71 dollari al barile.

“Il mercato si sta avviando verso una calma estiva”, commenta Justin Urquhart Stewart, direttore di Seven Investment Management. “Non ci sono iniziative per spingere il mercato in avanti e non ci sono ragioni per farlo tornare indietro”.

Ieri la pubblicazione di dati contrastanti negli Stati Uniti ha risvegliato nuovi dubbi sulle reali possibilità di una ripresa economica, spingendo in basso i listini.

Sul fronte macro arriva oggi l‘annuncio ufficiale del piano di riforma del sistema finanziario, voluto dall‘ammistrazione Obama dopo mesi di dibattito.

Intorno alle 9,45 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,4%, mentre, sulle singole piazze, il Ftse 100 .FTSE perde lo 0,12%, il Cac-40 .FCHI lo 0,22% e il Dax .GDAXI lo 0,21%.

Tra i titoli in evidenza:

* Pesanti i minerari, con l‘indice .SXPP in calo di oltre il 3%. ANTOFAGASTA ( ANTO.L VED.L AAL.L

* L‘utility spagnola IBERDROLA ( IBE.MC

* A -5% anche il gruppo di alimentari SAINSBURY ( SBRY.L

* Il gruppo francese KLEPIERRE ( LOIM.PA BNPP.PA

* Scende invece di oltre il 6,6% ADP ( ADP.PA

* Perde l‘1,7% circa PORSCHE ( PSHG_p.DE

* BRITISH AMERICAN TOBACCO ( BATS.L RMBA.JK

* ADDAX AXC.L, l‘esploratore petrolifero con base in Svizzera, sarebbe stato valutato, secondo alcune fonti, oltre 8 miliardi di dollari. Korea National Oil (KNOC) e la cinese Sinopec sono in gara per l‘acquisizione. Il titolo perde lo 0,13%.