BORSE EUROPA - Indici positivi trainati da banche, commodities

indici chiusura

alle 16,00 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.476,14 +0,7 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 871,05 +0,49 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 189,06 +0,45 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 285,90 +0,59 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 168,19 -0,01 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 17 luglio (Reuters) - Le borse europee salgono per la quinta seduta consecutiva, guidate dalle banche e dai titoli legati alle commodities ed in attesa delle trimestrali Usa di Citigroup ( C.N BAC.N GE.N

Alle 9,30 l‘indice Ftseurofirst 300 .FTEU3, che ieri ha finito sui massimi di chiusura da un mese a questa parte, guadagna ancora lo 0,5%. Stesso rialzo per il DJ Stoxx 600 .

Sui singoli listini l‘Ftse 100 inglese .FTSE, il Dax tedesco .GDAXI e il francese Cac-40 .FCHI guadagnano poco meno di un punto percentuale.

“Il mercato cerca le buone notizie ed interpreta ogni segnale come positivo. Ma non sono così sicuro che la direzione debba essere così univoca”, avverte il direttore della Seven Investment Management.

“Comunque si vedrà nelle prossime settimane.. a meno che le banche non facciano davvero bene, si potrà dire che l‘economia globale fa ancora fatica a riprendersi”.

Tra i titoli in evidenza:

* Bancari .SX7P positivi con DEUTSCHE BANK ( DBKGn.DE SAN.MC SOGN.PA SWEDa.ST

* Tonici i titoli legati alle materie prime .SXPP, con BP ( BP.L RDSa.L BLT.L RIO.L

* Poco mossi i tech .SXKP ma IBM ( IBM.F

* Sul fronte negativo ACCOR ( ACCP.PA

* Brillante RENAULT ( RENA.PA

* Balza NOVARTIS NOVN.VX sulla scia dell‘upgrade di JP Morgan a ‘overweight’. Citigroup ha alzato il target price sul colosso farmaceutico, portandolo a 45,5 franchi svizzeri.