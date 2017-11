BORSE EUROPA - Indici ritracciano in avvio da massimi di ieri

indici chiusura

alle 9,35 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.911,77 -0,49 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.030,74 -0,36 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 237,05 -0,55 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 324,48 -0,41 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 186,38 +0,08 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 17 novembre (Reuters) - Le borse europee ritracciano in avvio dai massimi da 13 mesi registrati ieri in chiusura, interrompendo una serie di quattro sedute consecutive in rialzo.

A guidare il ribasso il settore delle commodity sulla scia del calo dei prezzi delle materie prime.

Intorno alle 9,30 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,36% dopo il progresso dell‘1,5% incassato ieri; dai minimi di marzo l‘indice ha recuperato il 60% e da inizio anno è in crescita del 24%. A livello di singoli mercati, il Ftse 100 .FTSE londinese scende dello 0,6%, il Cac-40 francese .FCHI dello 0,56% e il Dax tedesco .GDAXI dello 0,44%.

Tra i titoli in evidenza:

* UBS UBSN.VX sale dell‘1,4%. L‘AD Oswald Gruebel ha detto che punta a un utile pretasse annuale di 15 miliardi di franchi svizzeri nel medio termine.

Nel settore bancario in calo HSBC ( HSBA.L BARC.L BNPP.PA

* Ribassi per le major del petrolio come BP ( BP.L RDSa.AS TOTF.PA