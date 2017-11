BORSE EUROPA - Indici in calo circa 2% per timori su ripresa

indici chiusura

alle 15,30 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50 2.284,38 -1,73 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 923,84 -1,82 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 215,52 -2,47 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 287,77 -1,61 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 174,91 -1,05 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 17 agosto (Reuters) - Le piazze europee confermano l‘inizio negativo e rimangono su perdite intorno al 2%. Non bastano i dati positivi dell‘indice Empire State Usa sull‘attività manifatturiera a risollevare le sorti di una giornata iniziata male sulla piazze asiatiche per poi proseguire con il trend negativo in Europa.

A frenare gli indici è stata la scomparsa dell‘ottimismo della settimana scorsa su una ripresa già in atto: i dati sull‘inflazione eruopea e la fiducia dei consumatori Usa ancora bassa di venerdì hanno svegliato gli investitori dal sogno di una marcia trionfale verso il recupero e gettato nel panico gli indici.

Con le azioni scendono anche i prezzi delle materie prime e in particolare del petrolio che è tornato sulle quotazioni di luglio, sotto i 67 dollari al barile.

Tra i settori si distingue il minerario, trainato dal crollo delle materie prime, che segna un perdite oltre il 3,5%. In evidenza ancora una volta Rio Tinto ( RIO.L AAL.L

Oltre il 3% rosso anche il settore auto, trainato da Volkswagen ( VOWG.DE

Alle 10,15 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde l‘1,81%. Tra le singole piazze l‘inglese Ftse .FTSE cede l‘1,55%, il tedesco Dax .GDAXI l‘1,73% e il francese Cac 40 .FCHI il 2,03%.

Tra i titoli in evidenza:

* Cede complessivamente il 2,5%% lo stoxx dei bancari .SX7P, gravato dai cali di BANK OF IRELAND BKIR.I a -5,2%, LLOYDS ( LLOY.L BARC.L ALBK.I SAN.MC

* Cedono le tedesche coinvolte nell‘energia solare QCELLS QCEG.DE (-5,2%) e SOLARWORLD SWVG.DE (-3,6%), dopo che il Financial Times in edizione tedesca ha pubblicato un articolo in cui si delinea la minaccia aggressiva delle concorrenti asiatiche in questo settore.