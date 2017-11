BORSE EUROPA - Indici in calo, pesanti le banche

indici chiusura

alle 10,00 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.155,03 -1,76 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 774,91 -1,32 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 120,02 -3,01 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 279,08 -0,59 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 152,72 -1,41 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 17 febbraio (Reuters) - Borse europee sui minimi da due settimane a inizio seduta, appesantite da banche e titoli energetici tra perduranti timori sulla salute dell‘economia e delle imprese dopo una serie di risultati deludenti.

Intorno alle 10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede l‘1,3%; ieri aveva perso l‘1,4% e da inizio anno ha lasciato sul terreno il 6,8% dopo il -45 archiviato nel 2008.

Dopo l‘ottimismo di inizio anno, si è via via visto che le chance di ripresa sono ridotte, osserva Chris Hossain di ODL Securities che parla di uno “scossone” giunto in Europa e negli Usa dal Giappone, dove il Pil è sceso del 3,3% nel quarto trimestre.

Tra i titoli in evidenza:

* Sono le banche ad affossare i listini con KBC Groep ( KBC.BR SOGN.PA DBKGn.DE CBKG.DE

* Sulla scia del calo dei prezzi del greggio CLc1, BP ( BP.L RDSb.L REP.MC TOTF.PA STL.OL

La britannica BG Group BG.L cede lo 0,75%, sopra i minimi d‘avvio, dopo aver alzato l‘offerta per l‘australiana Pure Energy PES.AX nella partita contro l‘offerta concorrente dell‘alleata australiana di Royal Dutch Shell ( RDSa.L

“La perdita è superiore al previsto”, dice in una nota l‘analista di Petercam Ton Gietman, deluso anche delle perdite da attività ordinarie. Petercam ha tagliato il price target di Aegon a 5,50 euro da 6,25, con rating ‘buy’, mentre Rabobank ha confermato ‘hold’ indicando come miglior titolo tra gli assicurativi del Benelux ING ING.AS.

* Risultati deludenti pesano anche sul produttore di fertilizzanti norvegese Yara International ASA ( YAR.OL