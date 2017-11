Borse europee viste aprire in rialzo su ripresa Wall Street

LONDRA, 16 aprile (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un avvio in rialzo sulla scia della lieve ripresa di Wall Street nella notte.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano per l‘inglese Ftse 100 .FTSE un‘apertura in rialzo fino allo 0,9%, per il tedesco Dax .GDAXI fino all‘1,7% e per il francese Cac-40 .FCHI fino all‘1,3%.

A risvegliare qualche lampo di ottimismo a Wall Street è stato nel pomeriggio di ieri l‘indagine Empire State a cura della Fed di New York sullo stato di salute del settore manifatturiero dell‘area di New York ad aprile, in netto miglioramento rispetto a marzo.

Buone notizie anche dai finanziari che hanno guidato il rialzo dopo che i dati diffusi da American Express hanno segnalato una stabilizzazione nelle capacità dei consumatori di pagare i propri conti.

Ieri l‘indice paneuropero FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in calo dello 0,2% a 788,21 punti.