BORSE EUROPA - Indici ancora giù dopo Goldman, avvio Wall Street

indici chiusura

alle 16,20 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.083,14 -2,16 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.091,52 -2,54 1.506,61 DJ Stoxx banche .SX7P 264,41 -4,49 424,26 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 323,33 -4,54 442,02 DJ Stoxx tech .SX8P 217,82 -1,27 304,27 -------------------------------------------------------------

LONDRA, 16 settembre (Reuters) - Procedono all‘insegna della pesante correzione i listini delle borse europee, reduci dal tonfo di ieri, dopo la pubblicazione dello scoraggiante trimestre Goldman Sachs ( GS.N

Intorno alle 16,15 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde il 3,44% a 1.081,37 punti dopo un tuffo fino a 1.073,75, nuovo minimo dell‘anno. Arretra di 2,88% a 3.060,43 il Dj Eurostoxx 50 .STOXX50E, dopo un minimo intraday e 2008 a 3.027,78 punti.

A livello di singole piazze, l‘indice Ftse .FTSE lascia sul terreno il 3,98%, il Cac 40 francese .FCHI accusa un -2,44% e lo Xetra tedesco .GDAXI un -2,45%.

* A ispirare la discesa resta il settore dei finanziari, con i sottoindici di bancari e assicurativi arrivati a cedere entrambi oltre 6% prima di rimbalzare leggermente dai minimi. Tra gli istituti di credito è sufficiente citare il -30% della londinese Hbos HBOS.L, il -20% di Ubs UBSN.VX, il 16% di Commerzbank ( CBKG.DE RBS.L BNPP.PA

* Tra i pochi titoli in positivo sul listino francese si segnalano France Telecom FTE.PA, dopo l‘archiviazione delle mire su Teliasonera TLS.ST e Lafarge LAFP.PA, in rialzo di circa 2% su voci di interessamento da parte della rivale svizzera Holcim HOLn.VX, a propria volta in rialzo di oltre 5%