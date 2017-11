BORSE EUROPA - Indici salgono 2% circa con bancari

indici chiusura

alle 14,50 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.014,43 +2,28 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 713,91 +1,68 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 113,56 +4,04 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 251,46 -0,21 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 146,54 +3,36 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 16 marzo (Reuters) - Le borse europee proseguono toniche sull‘attesa di una ripresa non lontana dell‘economia statunitense, verso fine 2009.

Gli indici si trovano sui massimi delle ultime due settimane con i bancari a guidare il rally.

Nonostante il recupero odierno, gli indici settoriali dei bancari e degli assicurativi sono ancora in rosso rispettivamente del 24% e del 33% da inizio anno.

Le borse europee traggono beneficio anche dall‘avvio positivo di Wall Street e dal dato sull‘inflazione nella zona euro, in aumento lo scorso mese ma non in maniera tale da restringere il margine di manovra della Bce in termini di ulteriori tagli del tassi.

Tra le singole borse Londra .FTSE segna un +1,77%, Parigi .FCHI +2,02% e Francoforte .GDAXI +1,36%.

Tra i titoli in evidenza:

* Sale di oltre il 7% a Francoforte SMARTTRAC SM7.DE, tra i migliori titoli tecnologici tedeschi dopo la promozione a “buy” da parte di Deutsche Bank.

* Il semiconduttore belga MELEXIS ( MLXS.BR

* Venduta a Bruxelles anche OPTION ( OPIN.BR