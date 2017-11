BORSE EUROPA - Quarta seduta in denaro ma scivolano H&M, Vivendi

indici chiusura

alle 10,15 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.910,00 +0,94 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.027,45 +0,79 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 237,43 +0,99 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 323,76 +0,99 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 185,37 +0,88 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 16 novembre (Reuters) - La settimana si apre nel segno del denaro sulle piazze azionarie europee, in rialzo per la quarta seduta consecutiva. A dare slancio ai listini sono innanzitutto i titoli sensibili alle oscillazioni dei prezzi della materie prime, in particolare industria estrattiva e petroliferi, che beneficiano della debolezza del dollaro.

A sostenere il sentiment sono anche le buone notizie dal Giappone, dove il Pil del terzo trimestre ha accelerato oltre le attese e al ritmo più rapido degli ultimi due anni.

Intorno alle 10,15 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,8%; a livello di singoli mercati, il Ftse 100 .FTSE londinese sale dell‘1,12%, il Cac-40 francese .FCHI dello 0,95% e il Dax tedesco .GDAXI dell‘1%.

Tra i titoli in evidenza:

* Prime battute deboli per VIVENDI ( VIV.PA TEF.MC

* Nel giorno in cui l‘associazione dei costruttori di auto europea ha annunciato un aumento dell‘11,2% delle immatricolazioni a ottobre, il settore .SXAP si mette in luce con RENAULT ( RENA.PA PSHG_p.DE

* In controtendenza al mercato, H&M SHb.ST: la catena di abbigliamento perde circa il 4% dopo aver accusato un‘inattesa contrazione del 3% delle vendite in ottobre, complici le stagnanti condizioni economiche di alcuni dei suoi mercati maggiori.

* Il titolo è il peggiore del comparto europeo del retail .SXRP dove scivola anche SAINSBURY ( SBRY.L TKAG.DE