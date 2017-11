RPT-BORSE EUROPA - Indici rallentano dopo massimi 13 mesi

indici chiusura

alle 15,50 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.919,92 +1,28 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.031,63 +1,20 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 238,27 +1,39 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 324,79 +1,31 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 186,51 +1,50 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 16 novembre (Reuters) - Le borse proseguono positive nel pomeriggio per la quarta seduta consecutiva. I listini hanno ridotto i rialzi dai massimi di 13 mesi subito dopo dati economici Usa.

“Ascoltando i dati non mi sembrano né brutti né belli. Non capisco perché ci sia questo livello di euforia. Si va avanti. ma si va avanti con progressione sostenibile?”, si chiede un broker.

In uno studio la Fed di New York ha detto che l‘indice manifatturiero è sceso a novembre, suggerendo un‘andamento moderato dell‘attività delle fabbriche per la prima volta in quattro mesi. Le vendite al retai invece sono salite oltre le attese a ottobre a seguito di maggiori acquisti da parte dei comsumatori di veicoli e altri beni.

Intorno alle 15,30 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,85% a 1.027 punti dopo avere toccati i massimi da 13 mesi a 1.031 punti. A livello di singoli mercati, il Ftse 100 .FTSE londinese sale dell‘1,13%, il Cac-40 francese .FCHI dello 0,8% e il Dax tedesco .GDAXI dell‘1,08%.

Tra i titoli in evidenza:

* Forti le banche con Hsbc ( HSBA.L SAN.MC

* Nel giorno in cui l‘associazione dei costruttori di auto europea ha annunciato un aumento dell‘11,2% delle immatricolazioni a ottobre, il settore .SXAP si mette in luce con RENAULT ( RENA.PA PSHG_p.DE