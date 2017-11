Borse Europa viste aprire in rialzo su ottimismo per aiuti Usa

LONDRA, 16 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono viste aprire in rialzo, spezzando una serie di sette sessioni in perdita, ottimiste sulle capacità di reazione degli Stati Uniti nella lotta alla recessione.

L‘annuncio di ieri del governo americano su un aiuto da 20 miliardi a Bank of America (BAC.N) e i chiarimenti del Senato sulle modalità di utilizzo dei restanti 350 miliardi di dollari del pacchetto di aiuti finanziari da 700 miliardi hanno contribuito a rilanciare la fiducia sui mercati.

I bookmaker finanziari di Londra si aspettano per l‘inglese FTSE 100 .FTSE un‘apertura in rialzo tra 60 e 79 punti, vale a dire fino all‘1,9%, per il tedesco DAX .GDAXI tra i 79 e i 91 punti, vale a dire fino al 2,1%, e per il francese CAC-40 .FCHI tra i 53 e i 66 punti, vale a dire fino al 2,2%.

Ieri Wall Street ha chiuso in lieve rialzo, seguito questa mattina dal Nikkei giapponese, che ha terminato la seduta in rialzo del 2,58%.

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 aveva chiuso in calo dell‘1% a 796,32 punti, dopo aver toccato il minimo di sei settimane a 788,81 punti.