BORSE EUROPA - Indici in lieve rialzo, dollaro sotto pressione

DJ Stoxx tech .SX8P 172,37 +0,85 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 16 giugno (Reuters) - Le borse europee avanzano in territorio positivo negli scambi del pomeriggio, sostenute anche da Wall Street che ha aperto in lieve rialzo.

I titoli energetici, in denaro, hanno compensato le perdite del settore bancario, dopo che la notizia di un possibile aumento di capitale da parte della National Bank of Greece ha rafforzato i timori per il settore creditizio.

Anche le altre istituzioni finanziarie ne hanno risentito .SX7P, tagliando parte dei consistenti guadagni degli ultimi giorni. La svizzera Ubs UBSN.VX cede intorno all‘1,8%, ING ING.AS perde il 3% e Societe Generale SONG.PA scambia a -1,77%.

“L‘aumento di capitale di NBG rafforza la nostra convinzione che le banche europee dovranno raccogliere un ammontare significativo di capitali freschi. E’ un segnale molto negativo per i mercati”, dice un trader che opera a Parigi.

La Bce ha dichiarato ieri che con ogni probabilita’ le banche della zona euro dovranno sottoscrivere aumenti di capitale per altri 283 miliardi di dollari nel corso di questo e del prossimo anno, per via di mutui e titoli tossici.

Intorno alle 15,45 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,25% mentre, sulle singole piazze, il Ftse 100 .FTSE avanza dello 0, 59% ,il Cac-40 .FCHI dello 0,48% e il Dax .GDAXI dello 0,46%

Tra i titoli in evidenza:

* TED BAKER TBK.L cede l‘1,2% nonostante abbia annunciato di aspettarsi risultati annuali in linea con le attese, visto che gli utili sono aumentati del 7,6% nei primi sei mesi dell‘anno. La casa di moda e’ stata colpito dal giudizio “sell” che Seymour Priece ha confermato sul titolo.