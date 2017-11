BORSE EUROPA - Indici positivi con banche ed energia

indici chiusura

alle 15,35 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.320,22 +2,77 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 816,01 +2,47 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 140,40 +2,45 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 271,41 +3,65 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 153,54 +2,95 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 16 gennaio (Reuters) - Le borse europee proseguono in netto rialzo nel primo pomeriggio, incoraggiate dall‘avvio positivo di Wall Street e trainate dal comparto bancario e da quello energetico.

“E’ un buon rimbalzo sulla scia del taglio dei tassi della Bce ieri e della percezione che le banche centrali continueranno il salvataggio del settore bancario”, commenta lo strategist di Nomura Philip Lawlor.

Tra le singole banche spiccano i guadagni di Credit Agricole ( CAGR.PA RBS.L SOGN.PA

Il settore energetico beneficia della salita delle quotazioni del greggio. Rialzi tra il 2 e il 5% per le major BG Group BG.L, BP ( BP.L RDSb.L TOTF.PA

Acquistati anche i minerari sulla scorta del rialzo dei prezzi del rame MCU3=LX e di un report che prevede una salita dell‘oro sopra i livelli record del 2008.

Intorno alle 15,35 sulle singole piazze azionarie il Ftse 100 britannico .FTSE sale dell‘1,9%, il Cac 40 francese .FCHI del 2,1% e il Dax tedesco .GDAXI del 2%.

Tra i titoli in evidenza:

* Le attese per un pacchetto di stimolo all‘economia Usa sostengono alcuni gruppi industriali come le svizzere ABB ABBN.VX e HOLCIM HOLN.VX, in rialzo intorno al 3,5% sulla speranza che il loro business ne possa beneficiare.