BORSE EUROPA - Indici positivi, attesa risultati Nokia, JpMorgan

indici chiusura

alle 9,40 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.265,11 +0,10 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 790,06 +0,21 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 154,98 +1,30 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 255,96 +0,32 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 162,08 -0,90 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 16 aprile (Reuters) - Le borse europee avviano gli scambi in rialzo, tracciando i guadagni messi a segno nella notte da Wall Street.

Sul fronte finanziario, a due giorni dai dati sopra le attese di Goldman Sachs ( GS.N JPM.N

“Mi aspetto un buon risultato, ma non si tratta certamente della norma per il settore”, commenta il direttore per gli investimenti di Seven Investment Management.

Le banche sono anche oggi protagoniste del rialzo con Banco Santander ( SAN.MC BARC.L

L‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,2% circa, mentre, tra i singoli mercati, l‘indice di Francoforte .GDAXI guadagna lo 0,02%, Parigi .FCHI lo 0,17% e Londra .FTSE lo 0,17%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il colosso della telefonia mobile NOKIA NOK1V.HE comunicherà oggi i risultati del primo trimestre. Le attese sono per un calo degli utili ai minimi di sette anni, di pari passo al crollo della domanda di telefonini. Il titolo perde quasi l‘1,3%.

* Vendite in rialzo del 7% per ROCHE ROG.VX, che sale dello 0,6%. Nel primo trimestre la società farmaceutica svizzera ha realizzato vendite per 11.577 milioni di franchi svizzeri rispetto ai 10.885 milioni dell‘analogo periodo 2008 ed è fiduciosa di realizzare i suoi target sull‘anno.