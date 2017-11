BORSE EUROPA - Indici in calo su minerari e petroliferi

indici chiusura

alle 9,45 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.465,07 -1,76 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 870,00 -1,78 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 186,56 -1,67 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 299,07 -2,31 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 173,40 -1,19 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 15 giugno (Reuters) - Borse europee in calo in avvio seduta sulla scia delle perdite sui mercati asiatici e sui ribassi dei titoli energetici e delle materie prime che soffrono dei prezzi più bassi delle commodity. In particolare con le flessioni delle quotazioni di rame e di altri metalli registrano perdite tra il 1% il 5% Anglo American ( AAL.L BLT.L RIO.L VED.L

“C’è stato un forte rally, e adesso ci troviamo nei mesi stagionalmente più deboli. Nonostante questo possiamo vedere dei movimenti positivi entro fine anno”, commenta Bernard McAlinden, investment strategist a NCB Stockbrokers.

Intorno alle 9,45 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede l‘1,8% circa, mentre, sulle singole piazze, il Ftse 100 .FTSE e il Cac-40 .FCHI arretrano del 2% e il Dax .GDAXI del 2,1%.

Tra i titoli in evidenza:

* La svizzera HOLCIM HOLN.VX, secondo produttore di cemento al mondo, cede l‘1,9% circa dopo l‘annuncio dell‘intenzione di rilevare le attività australiane della messicana Cemex ( CX.N

* LONMIN LMI.MI, il terzo produttore al mondo di platino, scivola di oltre il 7% dopo l‘annuncio della chiusura della fornace numero 1, ieri, per un guasto alla produzione.

* TOM TOM ( TOM2.AS

* La tedesca METRO MEOG.DE, unico titolo positivo dell‘indice delle blue chip DAX, sale del 2% sull‘upgrade di Credit Suisse a “outperform” da “neutral” con un target price alzato a 46 da 36 euro.