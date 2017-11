Borse europee, attesa prosecuzione rally su scia piano Usa

PARIGI, 14 ottobre (Reuters) - Le borse europee dovrebbero salire con decisione in avvio, proseguendo il rally di ieri, sulla notizia che gli Stati Uniti prevedono di iniettare 250 miliardi di dollari nelle banche in difficoltà.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 .FTSE apra tra 270 e 283 punti in rialzo, pari a un massimo del 6,6%, che il DAX .GDAXI salga di 294-298 punti, ossia fino al 5,9%, e che il CAC-40 .FCHI apra in rialzo di 225-228 punti, cioè fino a un massimo del 6,5%.

Ieri l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 ieri ha messo a segno un progresso del 10% circa.

Secondo quanto hanno detto a Reuters fonti vicine al piano salvataggio di Washington, il Tesoro Usa annuncerà oggi l‘acquisto di quote del capitale di Bank of America (BAC.N), Wells Fargo (WFC.N), Citigroup (C.N), JPMorgan Chase (JPM.N), Goldman Sachs (GS.N), Morgan Stanley (MS.N) e Bank of New York Mellon Corp (BK.N).