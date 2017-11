BORSE EUROPA - Indici positivi per fiducia in ripresa globale

indici chiusura

alle 10,15 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50 2.358,68 +0,49 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 953,52 +0,51 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 224,53 +0,43 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 296,78 +1,22 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 178,37 +0,51 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 14 agosto (Reuters) - Non si ferma l‘onda lunga dell‘ottimismo derivato dalla crescita di Francia e Germania e le borse europee aprono in crescita spinte dalla fiducia crescente nella risalita dell‘economia globale.

I dati negativi su vendite al dettaglio e occupazione Usa non bastano a smorzare l‘euforia dopo che Wall Street ha chiuso in positivo e il Nikkei ai massimi da ottobre scorso. Per oggi si attendono i dati definitivi sull‘inflazione nella zona euro e i dati della fiducia dell‘Università del Michigan per avere conferma della ripresa.

I settori più in evidenza sono quello del real estateche cresce quasi del 3% sostenuto in particolare dalle aziende inglesi e quello minerario, oltre il 2%.

Anche le compagnie energetiche sono tra le prime a crescere grazie al prezzo del petrolio ancora sopra i 70 dollari al barile e le speranze di ripresa economica globale.

Alle 10,15 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,51%. Tra le singole piazze l‘inglese Ftse .FTSE sale dello 0,55%, il tedesco Dax .GDAXI guadagna lo 0,57% e il francese Cac 40 .FCHI lo 0,66%.

Tra i titoli in evidenza:

* PORSCHE PHSG_p.DE vola oltre il 10% dopo l‘annuncio di Volkswagen ( VOWG.DE