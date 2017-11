Borse europee viste in rialzo su scia Goldman Sachs ma pesa GM

LONDRA, 14 aprile (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un avvio in rialzo al rientro dalle vacanze pasquali, incoraggiate dai forti risultati di Goldman Sachs (GS.N).

Gli spreadbetter finanziari si aspettano per l‘inglese Ftse 100 .FTSE un‘apertura in rialzo tra 25 e 27 punti, per il francese Cac-40 .FCHI tra 12 e 18 punti, mentre il tedesco Dax .GDAXI è visto oscillare in apertura tra 1 punto in calo a un rialzo di 4 punti.

Goldman Sachs (GS.N) ha registrato utili molto più forti delle attese nel primo trimestre e sta pianificando una vendita di azioni ordinarie per 5 miliardi di dollari con l‘obiettivo di restituire i finanziamenti ricevuti dal governo.

I risultati di Goldman, a cui seguiranno in settimana quelli di JP Morgan (JPM.N) e Citigroup (C.N), sono stati interpretati come il segno di una stabilizzazione in corso del settore finanziario.

Tuttavia il persistere di un‘economia in difficoltà è personificata da General Motors (GM.N), che ieri ha perso il 16% sulla paura degli investitori che l‘ex colosso di Detroit possa dichiarare bancarotta entro il 1 giugno.

Giovedì scorso, ultimo giorno di scambi prima delle festività pasquali, l‘indice paneuropero FTSEurofirst 300 .FTEU3 aveva chiuso in rialzo del 2,07% a 778,39 punti.