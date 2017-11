Borse Europa viste in calo dopo rally scorsa settimana

PARIGI, 14 settembre (Reuters) - Le piazze europee sono attese in calo oggi, dopo sei sedute consecutive di rialzi, con i prezzi di greggio e metalli visti pesare sui comparti dei minerari e degli energetici.

I bookmaker finanziari prevedono che il FTSE 100 britannico .FTSE apra in ribasso tra 33 e 39 punti, a Francoforte il DAX .GDAXI cali di 42-47 punti in avvio e il CAC-40 parigino .FCHI in positivo tra 22 e 25 punti o dello 0,7%.

Il greggio cede oltre 1 dollaro intorno a 68 dollari al barile negli scambi delal mattinata, colpito da un rimbalzo del prezzo del dollaro che di recente aveva frenato. Wall Street venerdì aveva chiuso in rialzo la settimana, mentre il Nikkei oggi scambia in ribasso del 2,4%, appesantito dagli esportatori dopo che il dollaro ha toccato il minimo da sette mesi contro lo yen.