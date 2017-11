BORSE EUROPA - Indici in rialzo con WS, attesi conti Goldman

indici chiusura

alle 9,30 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.349,50 +0,18 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 833,60 +0,41 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 177,64 +1,20 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 272,61 +0,38 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 169,68 +0,36 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 14 luglio (Reuters) - Le borse europee si avviano in rialzo, sul lampo di ottimismo che ha attraversato ieri i mercati in un clima di attesa di trimestrali importanti come quella di Goldman Sachs ( GS.N

Le previsioni incoraggianti di un‘analista sulle prestazioni del comparto finanziario hanno incoraggiato il recupero, mettendo in ombra altri dati non altrettanto positivi.

Le cifre sul bilancio Usa diffuse ieri sera hanno evidenziato un disavanzo pubblico di oltre 94 miliardi di dollari, un buco triplicato rispetto all‘anno scorso.

“Stiamo entrando nella stagione delle trimestrali. Gli ottimisti cercheranno la conferma di una ripresa in corso”, commenta Jonathan Lawlor, di Fox-Pitt.

Sul fronte macro c’è attesa oggi per l‘indice Zew, l‘indicatore chiave sul clima di fiducia dell‘economia tedesca.

Alle 9,30 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,4%, mentre sui singoli listini l‘inglese Ftse 100 .FTSE avanza dello 0,12%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,11%. Il francese Cac-40 .FCHI cede invece lo 0,12%.

Tra i titoli in evidenza:

* In attesa dei risultati di Goldman Sachs ( GS.N HSBA.L BARC.L LLOY.L RBS.L BNPP.PA

* Il primo produttore al mondo di celle solari Q-CELLS QCEG.DE perde oltre il 10,5% sulla scia di un profit warning sulle vendite dell‘anno. Si aspetta inoltre una perdita operativa consistente nel secondo trimestre.

* Il gruppo di ingegneria svizzero SULZER ( SUN.S

* Le banche di risparmio spagnole UNICAJA e CAJA DE JAEN si sono accordate per una fusione che darà vita a un business da 50 miliardi di euro. Altre banche potrebbero entrare nell‘accordo di fusione.