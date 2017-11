BORSE EUROPA - Indici girano in negativo con banche, Hsbc -8%

indici chiusura

alle 10,00 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.395,52 -0,65 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 835,15 -0,64 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 147,86 -3,61 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 278,22 +0,28 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 155,14 -0,81 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 14 gennaio (Reuters) - Falisce dopo mezz‘ora di contrattazioni il tentativo di recupero delle borse europee, nonostante la spinta degli energetici sul rialzo del greggio. Pesa l‘andamento decisamente negativo dei bancari.

Un ripiegamento che non sembra sorprendere più di tanto gli operatori. “Il mercato si riprende ma ho il sospetto che avremo una seduta neutrale oggi. Nessuno, infatti, ha voglia di prendere importanti posizioni in vista della riunione domani della Bce sui tassi di interesse. L‘atteggiamento degli investitori è quindi di osservazione e di attesa”, commentava Justin Urquhart Stewart, direttore di Seven Investment Management, nei primi minuti di scambi.

Il migliore stoxx è quello del petrolio e del gas .SXEP con il derivato Usa sul greggio CLc1 che sfiora i 39 dollari al barile. Il petrolio è aiutato dai discorsi di taglio della produzione dell‘Opec e dall‘ondata di freddo negli Usa che ha dato una spinta alla domanda di petrolio.

Intorno alle 10 l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,49%.

Tra i singoli listini il britannico Ftse .FTSE perde l‘1,24%, il Cac 40 francese .FCHI arretra dello 0,36%, il Dax tedesco .GDAXI è in calo dello 0,6%.

I titoli in evidenza oggi:

* Pesanti i bancari .SX7P. HSBC ( HSBA.L

* A Zurigo TEMENOS ( TEMN.S

* In controtendenza MICHELIN ( MICP.PA

* Pesante, con una flessione che sfiora il 20%, MAN GROUP ( EMG.L

* Crolla di oltre il 10% FIRSTGROUP FGL.L. La controllata nordamericana Greyhound nei trasporti ha visto una caduta dei ricavi nel primo trimestre fiscale del 4,5%.