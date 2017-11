BORSE EUROPA - Indici passano in calo dopo dati inflazione Usa

indici chiusura

alle 14,30 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.337,56 -0,51 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.177,04 -0,22 1.314,42 DJ Stoxx banche .SX7P 293,18 -0,75 337,67 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 365,21 +1,17 435,73 DJ stoxx tech .SX8P 240,30 -0,57 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 14 agosto (Reuters) - Le principali borse europee sono passate in terrtorio negativo dopo l‘annuncio del dati legati all‘inflazione americana.

In luglio i prezzi al consumo Usa core, al netto quindi di energia e alimentari, sono saliti dello 0,3% in luglio (contro attese dello 0,2%), in linea con il dato di giugno dello 0,3%.

Rimangono forti i guadagni dei titoli legati a petrolio e maetalli, mentre gli analisti interpretano una contrazione nell‘economia della zona euro come un tassello nella direzione di un prospettiva di abbassamento dei tassi di interesse.

Alle 15,00 l‘indice europeo FTSEurofirst .FTEU3 cede lo 0,22% a 1177,04.

In denaro i titoli legati al settore minerario come BHP Billiton ( BP.L RIO.L ANTO.L AAL.L KAZ.L

La prospettiva economica europea non è tra le più rosee. Stamane i dati Eurostat hanno mostrato che la zona euro si contrae nel trimestre aprile-giugno, per la prima volta da quando è stata istituita la moneta unica nel 1995.

Secondo alcuni analisti, l‘aumento dei prezzi delle materie prime è un‘anomalia rispetto all‘attuale trend economico verso il basso.

“I mercati hanno già scontato una crescita lenta, e questo sembra orientarli verso una prospettiva di tassi di interesse più bassi”, commenta Mike Lenhoff, analista di Brewin Dolphin.

“Quando vengono tagliati i tassi gli investitori tendono a ritenere che i tagli continueranno”, aggiunge.

Dal settembre scorso la Fed ha tagliato i tassi del 3,25%, anche se nelle ultime due riunioni hanno mantenuto i tassi invariati. Nello stesso periodo la Bce, preoccupata dall‘inflazione, ha alzato i tassi dello 0,25%.

Tra i titoli in evidenza:

* Le banche segnano forti cali sulla scia dei dati dell‘inflazione Usa. ROYAL BANK OF SCOTLAND ( RBS.L BARC.L SAN.MC

* Le azioni della compagnia di assicurazione svizzera Swiss Life SLHN.VX cedono oltre l‘8% dopo l‘annuncio dell‘acquisto del 26,75% del gruppo finanziario Mlp ( MLPG.DE