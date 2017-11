BORSE EUROPA- Indici in calo,attesa dato payrolls Usa,giù banche

indici chiusura

alle 9,40 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.265,38 -1,75 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 959,56 -1,42 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 141,40 -2,07 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 289,16 -1,28 332,58 Stoxx tech .SX8P 187,51 -1,24 215,82 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 2 settembre (Reuters) - L‘azionario europeo è in calo in apertura sui timori legati al dato dei nuovi occupati negli Stati Uniti atteso per il primo pomeriggio.

La preoccupazione è che il dato possa mettere in evidenza la fragilità della ripresa e segnalare che gli Usa si avviano alla recessione.

“Penso che il dato sarà peggiore delle attese. Potrebbe essere una scossa per il mercato e i prezzi delle azioni potrebbero andare giù ancora”, spiega Ken De Leus di KBC Securities.

“L‘attesa di nuove misure di quantitative easing hanno aiutato l‘azionario nei giorni scorsi, ma alla fine il mercato ha bisogno di uno scenario economico migliore che stimoli la crescita e i risultati delle società”, aggiunge.

Poco dopo delle 9,30 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 e l‘Eurostoxx 50 cedono tra l‘1,5% e il 2%. In linea i tre mercati principali, Londra .FTSE, Francoforte .GDAXI e Parigi .FCHI.

I titoli in evidenza:

* Deboli i bancari con lo stoxx di riferimento .SX7P che cede quasi il 2%. Gli investitori restano cauti dopo che il New York Times ha scritto che è pronta una causa contro le principali banche Usa da parte dell‘agenzia che vigila sui mercati dei mutui.