Borse europee attese miste in apertura, focus su dati macro

LONDRA, 1 settebre (Reuters) - Per l‘azionario europeo si attende un avvio misto dopo i forti guadagni della vigilia con il settore minerario che dovrebbe risentire della debolezza dei prezzi dei minerali di base in seguito al calo dei dati sull‘export cinese.

Il mercato guarderà con attenzione i dati macro Usa che saranno diffusi nel pomeriggio con le nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e l‘Ism manifatturierio di agosto in primo piano.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 .FTSE apra da 8 punti in calo a 2 punti in rialzo, che il Dax .GDAXI scenda da 9 a 12 punti e che il Cac-40 .FCHI apra in un range tra -15 a +15 punti. Ieri l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in rialzo del 2,9%.