BORSE EUROPA - Listini estendono rally su finire debole mese

indici chiusura

alle 10,20 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.269,48 +1,35 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 951,29 +1,20 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 140,07 +0,92 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 287,57 +1,14 332,58 Stoxx tech .SX8P 186,26 +1,51 215,82 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 31 agosto (Reuters) - Le borse europee sono toniche in mattinata ed estendono i rialzi dell‘avvio per la terza seduta consecutiva contribuendo a limitare la pesanti perdite di agosto che comunque si appresta ad essere archiviato come il peggiore mese degli ultimi tre anni.

L‘azionario continentale è aiutato dalla buona tenuta di Wall Street sulle attese che la Fed Usa agirà presto con nuove misure di stimolo per aiutare l‘economia.

In una sessione volatile, la borsa Usa è salita ieri per la terza giornata consecutiva spinta dalla diffusione dei verbali dell‘ultimo vertice delle Fed dai quali sono emerse nuove dimostrazioni di impegno della Banca centrale americana a sostengno dell‘economia.

“Il mercato azionario è un po’ sottovalutato al momento. C’è un potenziale di miglioramento”, ha detto Lothar Mentel, responsabile degli investimenti a Octopus Investments.

“La Fed è particolarmente preoccupata che gli Usa e tutto il mondo occidentale possano cadere in una trappola di liquidità, bassi tassi di interesse e bassa inflazione. Una situazione come quella giapponese che porta le persone a rinviare i consumi e gli investimenti. Se c’è bisogno di alimentare l‘inflazione lo faranno”, aggiunge.

Intorno alle 10,20 l‘FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna 1,3%, dopo il rialzo dell‘1% della vigilia, ma è sulla strada di chiudere il mese di agosto con una perdita di oltre il 12%, il peggior calo da ottobre 2008.

Tra i singoli listini Francoforte .GDAXI registra un rialzo dell‘1,47%, Parigi .FCHI fa +1,5%, Madrid .IBEX +1,4%, Londra .FTSE +1%.

Tra i titoli in evidenza:

* BOUYGUES SA ( BOUY.PA

* Rialzi tra i titoli minerari: l‘indice di settore Stoxx 600 Europ Basic Resources .SXPP sale dell‘1,6%.