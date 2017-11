BORSE EUROPA - Indici incerti in attesa discorso Jackson Hole

indici chiusura

alle 10,15 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.213,97 +0,61 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 926,64 +0,22 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 134,75 +0,38 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 280,79 +0,36 332,58 Stoxx tech .SX8P 179,06 +1,42 215,82 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 24 agosto (Reuters) - Apertura incerta e indici altalenanti in Europa con gli investitori che si mantengono cauti su un possibile terzo round di ‘quantitative easing’ da parte delle Fed a sostegno dell‘economia statunitense.

Intorno alle 9,30 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 delle 300 società a maggiore capitalizzazione perde lo 0,14% a 922,91 punti dopo una chiusura in rialzo dello 0,8% ieri. Sui singoli listini, a Londra il FTSE 100 .FTSE viaggia praticamente invariata, il Dax di Francoforte .GDAXI guadagna lo 0,5%, stesso fa il Cac 40 di Parigi .FCHI e l‘Ibex di Madrid .IBEX guadagna lo 0,21%. “C’è stato molto entusiasmo mentre ci si dirigeva vero l‘ultimo incontro dell‘euro-gruppo, molto di quell‘entusiasmo non ha dato i frutti, quindi ora credo che dobbiamo essere cauti” ha detto Henk Potts, equity strategist di Barclays Wealth. “Credo si farà molta promozione degli aspetti positivi ma sarà molto fumo e poco arrosto”, ha detto aggiungendo che i mercati stanno ormai scontando una recessione, che Barclays non riteneva uno scenario probabile nei prossimi due anni.

Il presidente della Federal Reserve Ben Bernanke terrà un discorso al meeting annuale della banca centrale a Jackson Hole questo venerdì e ci si attende che dia indicazioni sulle prossime mosse della banca per rispondere alla crisi e alle ultime pesanti turbolenze di mercato.

Le società quotate continuano però a sfidare questo grigio quadro economico con i loro risultati di utili.

