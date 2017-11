BORSE EUROPA -In calo su timori economia,giù banche, costruzioni

indici chiusura

alle 10,30 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.298,01 -1,42 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 958,74 -1,35 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 144,35 -2,25 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 288,14 -1,17 332,58 Stoxx tech .SX8P 176,52 -1,32 215,82 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 18 Agosto (Reuters) - Sono in rosso i listini europei nelle ore di apertura delle contrattazioni. Con l‘annuncio del taglio dell‘outlook da parte di Dell DELL.O e i timori di un possibile ulteriore rafforzamento della politica fiscale in Cina, l‘attenzione degli investitori è tornata sullo stallo della ripresa economica mondiale.

“All‘inizio della settimana ci aspettavamo un sell-off, ma non è arrivato. Gli investitori hanno continuato a mettere i loro soldi in pochi titoli selezionati, così il tutto è rimasto in piedi. Ma ora credo che il tempo sia scaduto”, dice il trader di una banca d‘investimento britannica.

Alle ore 10,30 italiane, l‘indice FTSEurofirst300 .FTEU3 perde l‘1,35%.

Per quanto riguarda i singoli listini, a Londra il FTSE 100 .FTSE perde l‘1,12%, il Dax di Francoforte .GDAXI cede l‘1,54%, il Cac 40 di Parigi .FCHI segna -1,5%, e l‘Ibex di Madrid .IBEX lascia sul campo l‘1,24%.

L‘economia globale “è pericolosamente vicina a una recessione”, ha scritto oggi in un comunicato Morgan Stanley, che ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita globale per il 2011, a 3,9% da 4,2%, e per il 2012, a 3,8% da 4,5%.

Tra i titoli in evidenza:

* In calo l‘automotive .SXAP, senza particolari spunti.

* In perdita anche le banche .SX7P. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, la Federal Reserve di New York sta passando al vaglio le unità bancarie europee negli Stati Uniti, per accertarsi che non ci siano difficoltà di accesso ai fondi. La preoccupazione è che il debito del vecchio continente si possa estendere al sistema di credito statunitense.

* Gli assicurativi .SXIP soo in calo, ma sale TRYG ( TRYG.CO

* Giù anche le aziende chimiche .SX4P e le costruzioni .SXOP, dove emerge il crollo di BOSKALIS ( BOSN.AS

* Arretra il comparto food&beverage .SX3P.

* In rosso le holding finanziarie .SXFP dopo la proposta franco-tedesca di una tassazione sulle transazioni finanziarie. Giù in particolare DT BOERSE DB1Gne.DE e LONDON STOCK EXCHANGE ( LSE.L

* Segno meno per il paniere delle conglomerate industriali .SXNP, tra cui THYSSENKRUPP ( TKAG.DE

* Lieve perdita per lo stoxx dello healthcare .SXDP, più profondo il passivo tra i titoli dei media .SXMP

* In perdita i petroliferi .SXEP, tra cui STATOIL ( STL.OL

* ln flessione il paniere del lusso .SXQP, come pure il retail .SXRP. HOME RETAIL HOME.L sconta il declassamento del rating da parte dei broker.