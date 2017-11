BORSE EUROPA - Indici positivi, netto rialzo Milano e Madrid

indici chiusura

alle 10,10 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.282,96 +0,10 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 974,85 -0,17 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 156,02 +2,15 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 285,64 -0,18 332,58 Stoxx tech .SX8P 178,71 -1,28 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 8 agosto (Reuters) - Le borse europee sono stabili dopo una partenza debole sulla scia del downgrade di S&P sul debito Usa di venerdì e una fiammata al rialzo sul recupero degli spread di Spagna e Italia, con la Bce che è stata vista acquistare titoli di Stato italiani e spagnoli.

Il differenziale di rendimento tra decennale italiano e Bund tedesco IT10DE10=TWEB è sotto i 300 punti base, contro i 375 punti della chiusura di venerdì.

“Il rischio principale resta quello della crisi dei debiti sovrani in Europa. Gli acquisti di bond italiani e spagnoli possono aiutare la periferia, ma non pensiamo che la banca centrale abbia la potenza di fuoco necessaria per fare la differenza”, dice Andrew Lim, analista di Espirito Santo a Londra. Gli acquisti di bond greci e irlandesi non sono riusciti a evitare i problemi e la dimensione di un intervento su Spagna e Italia è decisamente superiore, dice.

”Il downgrade agli Stati Uniti non è grande. I mercati resteranno turbati per un po’, abbiamo raccomandato agli investitori di aumentare la liquidità in vista di una maggiore volatilità“, dice Mike Lenhoff, strategist di Brewin Dolphin Securities. Con il sostegno della Bce, Lenhoff vede ”una situazione di sollievo, con opportunità di acquisto sui ciclici fortemente venduti nelle ultime sedute.

In deciso rialzo ma sotto i massimi le borse di Milano e Madrid, intorno alla parità le altre piazze.

Intorno alle 10,10, sui singoli listini, Francoforte .GDAXI segna -0,67%, Parigi .FCHI segna -0,02%, Madrid .IBEX + 2,7%, Milano .FTMIB +2,6%, Londra .FTSE -0,17%.

Tra i titoli in evidenza:

* I titoli bancari di Spagna a Italia guidano il rimbalzo in Europa dopo che la Bce ha segnalato la volontà di acquistare titoli di Stato di quei paesi, per evitare il contagio. Santander (SAN.MC), BBVA (BBVA.MC), UniCredit (CRDI.MI) e Intesa Sanpaolo (ISP.MI) salgono del 6% circa. L‘indice STOXX 600 delle banche .SX7P rimbalza del 3,5%.

* CHARIOT OIL & GAS (CHARC.L) sale del 18% circa, dopo essersi garantito la partnership di BP (BP.L) per esplorazioni al largo della costa della Namibia. Il broker Collins Stewart, che ha rating “buy”, dice che la conclusione dell‘accordo, atteso da tempo, rimuove qualunque scetticismo sul potenziale del piano di esplorazione al largo della Namibia.

* HILL & SMITH (HILS.L) perde il 4% dopo i risultati che hanno evidenziato un utile pretasse del trimestre in ribasso del 25%, per la riduzione di spesa del governo in infrastrutture.