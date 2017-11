BORSE EUROPA - Indici su parità con banche piatte dopo rimbalzo

indici chiusura

alle 10,20 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.519,13 +0,86 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.030,27 +0.35 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 161,75 +0.13 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 307,71 -0,41 332,58 Stoxx tech .SX8P 190,08 +0,16 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 4 agosto (Reuters) - Dopo un rimbalzo in apertura dai minimi degli ultimi 11 mesi con gli investitori che nella prima ora di contrattazioni sono tornati ad acquistare azioni ipervendute, specie nel settore bancario, gli indici hanno perso slancio per portarsi intorno alla parità.

Gli investitori guardano a un possibile nuovo pacchetto di stimolo che dia una spinta ad un‘economia statunitense in affanno.

Le banche .SX7P che avevano guidato i rialzi, perdono intorno alle 10,15 circa un terzo di punto percentuale. Il settore bancario ha perso il 9,9% dall‘approvazione del secondo pacchetto di aiuti alla Grecia in luglio. Ma gli investitori continuano a temere che la crescita economica globale sia troppo lenta e che la crisi dei debiti sovrani possa allargarsi a tutto il continente.

“Il mercato pare essere in stato di ipervenduto, ma non sono sicuro che la ripresa continui” ha detto Mike Lenhoff, chief strategist di Brewin Dolphin Securities. “La perdita di slancio della ripresa statunitense - continua - è stata una sorpresa. Alza il livello di incertezza sul mercato, ma è difficile dire come la Fed risponderà”. Intorno alle 10,15 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,13% a 1.028,778 punti dopo aver toccato ieri il minimo degli ultimi 11 mesi. Tra le singole piazze Londra .FTSE perde lo 0,179%, Francoforte .GDAXI guadagna invece lo 0,55% e Parigi .FCHI segna un +0,33%.

I titoli in evidenza:

* Randgold Resources ( RRS.L

* Il titolo della banca britannica Lloyds ( LLOY.L

* Sempre a Londra il titolo Unilever ( ULVR.L

* Il titolo del canale televisivo commerciale tedesco ProSiebenSat1 PSMG_p.DE arriva a guadagnare oltre il 4% dopo conti migliori delle attese nel secondo trimestre.