BORSE EUROPA - Indici positivi grazie ad accordo su debito Usa

alle 9,35 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.528,99 +0,73 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.084,96 +0,89 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 174,85 +1,74 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 330,72 +3,56 332,58 Stoxx tech .SX8P 205,91 +1,31 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 1 agosto (Reuters) - Le borse europee aprono la settimana in deciso rialzo, dopo le pesanti perdite delle ultime cinque sedute, sull‘annuncio dell‘accordo per aumentare il limite di debito negli Stati Uniti prima di esaurire le risorse e rischiare un default. I titoli delle banche sono quelli che segnano i maggiori rialzi in Europa.

Il sottoindice bancario .SX7P guadagna quasi due punti percentuali dopo aver perso la settimana scorso il 4,7%. Il compromesso Usa, se votato, ridurrebbe il deficit di 2.400 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni. Atteso un via libera da parte del Senato, mentre si ci attende una forte opposizione alla Camera dei Rappresentanti. Nonostante l‘annuncio di un piano concordato, gli scontri politici delle ultime settimane potrebbero comunque mettere a rischio il rating delle agenzie internazionali.

“E’ un rally da sollievo dovuto alla pace tra i due partiti, ma potrebbe durare solo un paio di giorni visto che un downgrade è ancora possibile”, ha dett Manoj Ladwa, senior trader di ETX Capital.

Intorno alle 9,35 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,8%. Tra le singole piazze Londra .FTSE sale dell‘1,1%, Francoforte .GDAXI dell‘1% e Parigi .FCHI dell‘1,6%.

I titoli in evidenza:

* Le banche .SX7P arrivano a guadagnare oltre l‘1,5%, guidate dai rialzi della maggiore banca europea HSBC ( HSBA.L

* AIR LIQUIDE ( AIRP.PA

* EADS EAD.PA, sfiora il 2% di guadagni. Secondo fonti vicine all‘operazione, sarebbe vicina ad una acquisizione nel settore aerospaziale, che potrebbe rappresentare uno dei suoi maggiori sforzi di crescita non organica.