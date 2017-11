BORSE EUROPA -Indici giù su stallo debito Usa, Moody's su Spagna

indici chiusura

alle 10,10 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.660,48 -1,20 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.079,46 -0,90 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 171,34 -1,99 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 326,78 -1,04 332,58 Stoxx tech .SX8P 202,10 -0,79 215,82 ------------------------------------------------------------

PARIGI, 29 luglio (Reuters) - Borse europee in forte calo a inizio seduta, estendendo i ribassi accumulati nel corso della settimana, dopo il nuovo fallimento delle trattative tra democratici e repubblicani per l‘innalzamento del tetto del debito Usa che alimenta i timori di default della maggiore economia del mondo.

La propensione al rischio degli investitori è scemata anche sulla scorta di una serie di risultati societari deludenti e della decisione di Moody’s di mettere sotto osservazione il debito spagnolo per un possibile downgrade.

Intorno alle 10,10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 scende dello 0,9%. Tra le singole piazze Londra .FTSE scende dello 0,78%, Francoforte .GDAXI cede lo 0,86% e Parigi .FCHI l‘1,02%.

L‘indice spagnolo IBEX 35 .IBEX perde l‘1,55% dopo Moody‘s.

“Stiamo accumulando un inaspettato numero di profit warning da società che apparivano solide e il mercato non ha pietà”, dice un trader di Kepler Capital Markets. “Il mercato è scosso per la crisi del debito in corso su entrambe le sponde dell‘Atlantico, ma nello stesso tempo gli indici non appaiono in territorio di ipervenduto, per cui c’è ancora spazio per scendere. Questa non è ancora la disfatta”, conclude.

I titoli in evidenza: * Soffrono i titoli bancari, con l'indice di settore in calo del 2%. In Spagna l'indice del comparto .IBAN.BC perde il 2,8%

* Sale invece con decisione VODAFONE

* BSKYB BSY.L in lieve rialzo. Il broadcaster ha previsto di distribuire agli azionisti 1 miliardo di sterline dopo i buoni risultati annuali. I ricavi dell‘esercizio 2010-2011 sono saliti del 16%, più delle attese, a quasi 6,6 miliardi di sterline; l‘utile operativo è cresciuto del 23% a 1,07 miliardi.

* In forte calo MICHELIN

* Scende EDF