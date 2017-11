RPT-BORSE EUROPA - Indici in calo su timori colloqui debito Usa

indici chiusura

alle 9,35 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.677,98 -0,58 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.084,96 -0,32 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 172,11 -0,39 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 327,81 -0,68 332,58 Stoxx tech .SX8P 205,91 -0,65 215,82 ------------------------------------------------------------

PARIGI, 28 luglio (Reuters) - Borse europee in calo per la quarta seduta consecutiva, mentre montano i timori sull‘esito dei colloqui sul tetto sul debito Usa. Non aiuta una serie di risultati societari contrastati.

Intorno alle 9,35 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 scende dello 0,32%. Tra le singole piazze Londra .FTSE scende dello 0,2%, Francoforte .GDAXI cede lo 0,9% e Parigi .FCHI lo 0,6%.

“Ci sarà un accordo, questo non è il problema”, dice David Thebault, di Global Equities a Parigi. “Il problema è che la questione è stata una sveglia per il mercato, un vero cigno nero: stiamo cominciando a mettere nei prezzi il rischio default della più grande economia del mondo, un fatto che era inconcepibile solo qualche mese fa”.

I titoli in evidenza:

* Le banche .SX7P perdono lo 0,4%, appesantite da CREDIT SUISSE CSGN.VX (-2%), che ha deciso di tagliare circa 2.000 posti di lavoro dopo un secondo trimestre inferiore alle previsioni a causa di debole attività di trading e da un franco svizzero forte. L‘utile netto è sceso a 768 milioni di franchi rispetto alle previsioni degli analisti di un miliardo.