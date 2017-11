BORSE EUROPA - Indici in calo, pesano bancari

indici chiusura

alle 11,15 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.716,57 -0,79 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.097,13 -0,35 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 173,11 -1,81 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 333,55 +0,01 332,58 Stoxx tech .SX8P 208,36 +0,27 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 27 luglio (Reuters) - Borse europee in calo mentre montano i timori sul possibile default e downgrade degli Usa, che spingono gli investitori a ridurre l‘esposizione sugli asset più rischiosi. Particolarmente penalizzati i titoli bancari.

L‘indice di volatilità Euro STOXX 50 .V2TX è in rialzo del 6,5%, segno di una riduzione del desiderio di comprare azioni.

Intorno alle 11,15 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 scende dello 0,35%, mentre tra le singole piazze Londra .FTSE scende dello 0,2%, Francoforte .GDAXI cede lo 0,35% e Parigi .FCHI scende dello 0,55%.

“Il nervosismo e la volatilità ci faranno probabilmente compagnia per tutta la seconda parte dell‘estate”, dice Philippe Gijsels, analista di BNP Paribas Fortis Global Markets a Brussels. “Il nostro scenario base è ancora che un accordo sul debito Usa sarà raggiunto in extremis. C’è però sempre il rischio che non arrivino a un compromesso e questo avrebbe un impatto fortissimo che l‘economia Usa potrebbe non riuscire a reggere”.

I mercati restano prudenti anche per il perdurare delle preoccupazioni intorno alla crisi del debito europeo. Il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schaeuble ha detto che Berlino è contraria a lasciare carta bianca al fondo di salvataggio europeo per l‘acquisto di titoli di stato sul mercato secondario, innescando un incremento dei rendimenti dei bond italiani e spagnoli.

I titoli in evidenza:

* Le banche scendono di quasi il 2% .SX7P, con l‘indice settoriale sceso di circa il 7% in meno di una settimana e di oltre il 10% da inizio anno. Goldman Sachs ha tagliato le banche europee a “neutral” da “overweight” dopo il rimbalzo della scorsa settimana. Secondo la banca stanno emergendo i primi dubbi sull‘ultimo pacchetto di aiuti alla Grecia dopo l‘ottimismo iniziale.

* Alcatel-Lucent ALUA.PA cede circa il 6%; i trader attribuiscono il calo al profit warning del concorrente Usa Juniper Networks ( JNPR.N

* ArcelorMittal ISPA.AS sale del 2,4% circa dopo aver superato le attese di utile per il secondo trimestre e aver previsto un rallentamento nella seconda parte dell‘anno meno pronunciato di un anno fa.