BORSE EUROPA -Indici in calo,pesa debito Usa e Moody's su Grecia

alle 10,30 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.750,70 -0,79 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.105,01 -0,35 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 178,21 -1,86 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 334,31 -0,02 332,58 Stoxx tech .SX8P 206,44 -0,67 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 25 luglio (Reuters) - Borse europee in calo dopo il massimo da oltre una settimana raggiunto venerdì, in un clima di crescente avversione al rischio per la possibilità che gli Usa incorrano nel loro primo default della storia dopo che le trattative tra democratici e repubblicani sono ancora una volta fallite.

“I mercati sperano che un accordo venga raggiunto. Non credo però che un default sia un‘ipotesi completamente esclusa”, dice Keith Bowman, analista di Hargreaves Lansdown.

A deprimere l‘umore degli investitori contribuisce anche il il downgrade sul debito sovrano della Grecia da parte di Moody‘s, secondo cui Atene ha di fronte, nel medio periodo, ancora difficili sfide in termini di solvibilità nonostante il secondo pacchetto di aiuti appena concordato.

Intorno alle 10,30 l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 scende dello 0,79%, mentre tra le singole piazze Londra .FTSE cede lo 0,28%, Francoforte .GDAXI lo 0,19% e Parigi .FCHI lo 0,52%. Madrid .IBEX, in calo di oltre l‘1%, ha aperto in ritardo per problemi tecnici.

I titoli in evidenza:

* I titoli finanziari sono tra i più penalizzati, con lo STOXX di settore .SX7P in calo dell‘1,86%, in reazione al mancato accordo sul debito Usa e al downgrade di Moody‘s, dicono i trader. Pesano anche le prese di beneficio dopo che molti istituti erano saliti con vigore la scorsa settimana. Dexia ( DEXI.BR

* In lieve calo l‘olandese ING ING.AS( ING.N

* Scende Valeo ( VLOF.PA

* Risultati “poco eccitanti” hanno depresso Reckitt Benckiser ( RB.L