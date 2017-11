BORSE EUROPA - Indici positivi su sollievo Grecia, forti banche

indici chiusura

alle 9,40 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.788,06 +0,90 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.109,86 +0,52 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 185,12 +1,76 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 332,76 +0,20 332,58 Stoxx tech .SX8P 207,80 +0,68 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 22 luglio (Reuters) - Le borse europee sono in rialzo, ben posizionate per centrare la quarta seduta consecutiva positiva, grazie all‘ottimismo post decisione zona euro al pacchetto di aiuti per la Grecia, che dovrebbe evitare l‘effetto contagio sugli altri Paesi Ue.

“E’ incoraggiante che sia stato raggiunto questo risultato”, osserva un trader. “Anche se i tagli al debito greco non mettono il Paese su un sentiero sostenibile per la crescita e non ci portano dove vogliamo andare”, aggiunge.

Intorno alle 9,40 l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,52% ed è ben posizionato per chiudere la settimana in rialzo dell‘1,8% dopo due settimane di perdite. Londra .FTSE sale dello 0,64%, Francoforte .GDAXI dello 0,65% e Parigi .FCHI lo 0,91%.

I titoli in evidenza:

* Bene le banche e le società di assicurazioni, le più colpite nelle scorse settimane dalla crisi sul debito sovrano, continuano a salire. Unicredit ( CRDI.MI BNPP.PA CAGR.PA

* Balza del 15% Easyjet ( EZJ.L