BORSE EUROPA - In calo su warning Moody's su Stati Uniti

indici chiusura

alle 10,05 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.701,16 -0,51 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.093,44 -0,51 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 174,08 -0,38 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 325,41 -1,06 332,58 Stoxx tech .SX8P 207,52 -1,77 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 14 luglio (Reuters) - L‘azionario europeo parte in calo con gli investitori che tornano a evitare gli asset rischiosi dopo che Moody’s ha lanciato un allarme sulla tripla A degli Usa.

Secondo l‘agenzia di rating gli Usa rischiano di perdere la tripla A se non viene raggiunta un‘intesa sul tetto al debito.

“La situazione del debito degli Usa sta infastidendo il mercato. E’ una questione politica pura e semplice. Credo che la risolveranno in tempo per non creare danni”, spiega Koen De Leus di KBC Securities.

Intorno alle 10,05 italiane l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,5% così come l‘Eurostoxx50 .STOXX50E. In linea Londra .FTSE, Francoforte .GDAXI e Parigi .FCHI.

I titoli in evidenza:

* LLOYDS BANKING GROUP ( LLOY.L

* YELL GROUP YELL.L perde quasi il 17% con gli analisti che sono delusi dall‘andamento delle vendite attuali che offusca la nuova strategia digitale annunciata dalla società.

“Le vendite attuali sono deboli come lo sono state negli ultimi due anni”, spiega Alan Howard di Canaccord Genuity.

* SOFTWARE SOWG.DE scivola a doppia cifra dopo aver annunciato dati trimestrali deludenti. Tutti i tecnologici .SX8P sono in calo.

* L‘irlandese KENTZ KENZ.L, attiva nel settore ingegneristico, balza del 6% dopo aver ottenuto un contratto da 2,3 miliardi di dollari per sviluppare il progetto del giacimento di gas Gorgon in Australia.