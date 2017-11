BORSE EUROPA - Indici in calo, giù banche su crisi debito

indici chiusura

alle 10,00 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.755,96 -1,22 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.108,87 -0,50 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 177,34 -1,34 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 3329,82 -0,16 332,58 Stoxx tech .SX8P 217,59 -0,32 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 11 luglio (Reuters) - Le borse europee cedono terreno in avvio di seduta, con le banche italiane che estendono i ribassi di venerdì sui timori che l‘Italia possa essere trascinata nella crisi della zona euro.

“Il sentiment questa mattina è negativo, nessuno sa dove tutto questo si fermerà e quando cadrà la prossima tessera del domino, ma non si può fermare la speculazione degli investitori nonostante il tipico sbracciarsi dei funzionari europei per quella che vedono come l‘intrusiva influenza degli hedge fund”, commenta Jeremy Batstone-Carr, strategist di Charles Stanley. “L‘Italia è in un ordine di grandezza differente rispetto a Grecia, Portogallo e Irlanda e porta la crisi a un livello tutto nuovo”.

Il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy ha convocato per stamattina un incontro di emergenza dei principali esponenti delle istituzioni europee per affrontare il tema della crisi debitoria della zona euro, riflettendo i timori che la crisi possa allargarsi all‘Italia.

Intorno alle 10,00 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede mezzo punto percentuale. Tra le singole borse, Francoforte .GDAXI arretra dello 0,87%, Parigi .FCHI dell‘1,06% e Londra .FTSE dello 0,27%.

L‘indice di volatilità dell‘Euro STOXX 50 .V2TX sale del 9%.

Tra i titoli in evidenza:

* Lettera sulle banche europee esposte alla crisi del debito della periferia della zona euro. A Parigi SOCIETE GENERALE ( SOGN.PA BNPP.PA CAGR.PA CBKG.DE DEXI.BR NBGr.AT

* BSKYB BSY.L conferma la debolezza della scorsa settimana e accusa un calo del 6,7%, con il governo britannico che ha chiesto all‘autorità dei media di valutare se le garanzie fornite dalla News Corp ( NWSA.O

* La compagnia aerea tedesca LUFTHANSA ( LHAG.DE

* La britannica INTERNATIONAL POWER IPR.L rimbalza del 4,5% dopo i cali della scorsa settimana grazie alla carbon tax australiana, risultata piuttosto favorevole per la società.

* Nomura ha tagliato il giudizio sul settore europeo delle telecomunicazioni a “underweight” da “neutral” nell‘ambito di una review strategica, citando la minore importanza del rendimendo del dividendo.