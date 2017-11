BORSE EUROPA - Indici incerti in avvio, pesano banche

indici chiusura

alle 10,00 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.867,34 -0,29 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.119,28 -0,01 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 188,62 -1,08 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 329,73 +0,23 332,58 Stoxx tech .SX8P 216,52 +0,12 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 1 luglio (Reuters) - Partenza incerta e volatile per le borse europee in una seduta che si preannuncia con volumi sottili a causa della chiusura dei mercati Usa per la festività dell‘Independence Day.

Da una parte un sostegno ai listini del vecchio continente arriva dalla forza mostrata nella notte dalle piazze asiatiche, dall‘altra gli umori del mercato sono raffreddati dai commenti di Standard & Poor’s secondo cui il rollover del debito greco potrebbe determinare un “default selettivo” di Atene.

“La preoccupazione principale con la situazione greca è il rollover del debito e quanto tempo si è davvero guadagnato nel frattempo. I commenti di S&P non aiutano”, commenta un trader.

Intorno alle 10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 è sostanzialmente piatto. Tra le singole borse, Francoforte .GDAXI avanza di un frazionale 0,04%, Parigi .FCHI cede lo 0,17% e Londra .FTSE guadagna lo 0,08%.

Tra i titoli in evidenza: * I bancari sono tra i più colpiti dalle vendite, con l‘indice di settore .SX7P in calo di circa un punto percentuale. La scorsa settimana l‘indice ha messo a segno il maggior rialzo settimanale dell‘ultimo anno.

* Il fornitore di servizi di mobile computing PSION PON.L lascia sul campo oltre il 17% sulla scia di previsioni di un primo semestre in perdita e di un 2011 sotto le stime, che hanno spinto alcuni broker a declassare il titolo.

* Proseguono le vendite sul retailer tedesco PRAKTIKER PRAG.DE, in calo dell‘11% con gli analisti che segnalano ancora il profit warning di venerdì che già aveva pesato sul titolo.