BORSE EUROPA-In rialzo con auto,banche su piano rollover Francia

indici chiusura

alle 10,30 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.738,92 +0,55 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.080,06 +0,49 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 177,80 +0,61 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 314,88 +0,73 332,58 Stoxx tech .SX8P 210,29 +0,59 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 28 giugno (Reuters) - L‘azionario europeo guadagna terreno stamani: a rilanciare la propensione al rischio è stato l‘accordo delle banche francesi per il rinnovo del debito greco e le voci di un piano di emergenza a cui starebbe lavorando l‘Unione europea per evitare il default di Atene qualora il Parlamento ellenico non riesca ad approvare il piano di austerità nei prossimi giorni.

Intorno alle 10,30 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza di mezzo punto percentuale circa. Tra le singole borse, Francoforte .GDAXI guadagna lo 0,4%, Parigi .FCHI l‘1% e Londra .FTSE lo 0,7%.

In denaro i bancari .SX7P (+0,65%) ma, soprattutto, il comparto auto .SXAP (+1,25%)

Tra i titoli in evidenza:

* In grande spolvero SWEDISH AUTOMOBILE SWAN.AS (ex Spyker) alla borsa di Amsterdam dopo che la controllata Saab ha raggiunto un accordo per cedere e riaffittare un immobile che frutterà 28 milioni di euro per finanziare la ripresa della produzione.

* Sotto pressione la catena di supermercati discount belga COLRUYT ( COLR.BR

* Restano indietro i telefonici .SXKP con C&W WORLDWIDE che affonda del 16% dopo aver lanciato un profit warning.